A notícia de que o ator José Lopes, de 61 anos, foi encontrado já sem vida, sozinho, numa tenda, deixou os colegas de profissão em choque, inclusive José Raposo que mostrou a sua indignação nas redes sociais.

"Hoje acordei com esta notícia que me transtornou completamente: “MORREU O ATOR JOSÉ LOPES. MORREU SOZINHO NUMA TENDA ONDE VIVIA, SEM MEIOS PARA SE SUSTENTAR”", escreveu na publicação com uma fotografia do colega.

E continua: "No facebook um amigo, António Alves Fernandes, escreveu:”Aos 61 anos, este andarilho da cultura foi encontrado morto na tenda onde dormia (desde que a segurança social lhe cortara o rendimento mínimo), nos arrabaldes de Sintra, junto a uma estação de comboios… Não se sabe a hora nem o dia em que tal facto aconteceu. Dizem que morreu de causa desconhecida…”!!"

Revoltado com a situação em que José Lopes se encontrava, o ator deixou algumas palavras de desagrado quanto às condições em que muitos artistas em Portugal vivem: "Que tristeza de país! Um dos maiores alicerces da Democracia supostamente seria a Cultura, mas neste país só se ouve falar em economia, economia, economia!!!! E acreditem, muitas pessoas ligadas às artes vivem em condições desumanas como acontecia com o José Lopes!", afirmou José Raposo.

"Estou indignado!!!", rematou.