Reprodução Instagram, DR

Dolores Aveiro mostrou esta quarta-feira, dia 11 de dezembro, nas redes sociais que a sua casa já 'cheira' a Natal. A mãe de Cristiano Ronaldo posou para a fotografia ao lado da sua enorme árvore de Natal.

"Natal que é natal tem que ser vermelho D.Dolores", escreveu um seguidor no Instagram. É que as cores base do pinheiro, coberto por neve artificial, são o branco, verde e amarelo. Apesar disso, os seus fãs não pouparam nos elogios: "Magnífica" e "Melhor que a nossa, sem dúvida", foram alguns dos comentários.

Recorde-se que a matriarca do clã Aveiro esteve o mês passado em Turim para matar saudades dos netos e do filho, que não irá estar presente este ano no dia de Natal, devido a um compromisso desportivo na Juventus.