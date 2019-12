Morreu José Lopes. A notícia da morte do ator de 61 anos foi divulgada por amigos e colegas de profissão nas redes sociais que pedem donativos solidários para os custos de funeral.

A notícia foi partilhada por José Oliveira e, mais tarde, pela atriz Ângela Pinto. Carla Vasconcelos também usou as redes sociais para despedir-se e homenagear o ator e deu contornos trágicos da vida do ator. "Morreu sozinho numa tenda onde vivia, sem meios dignos para se sustentar (...) Entretanto há recolha de donativos para se fazer um funeral, porque ele não tinha para a vida e não tem para a morte. De facto temos que ser corajosos para ser artistas nesta m**** a que chamamos país e ainda manda o politicamente correcto que nele haja orgulho", escreveu a atriz no Facebook.

Além de elogiar a autenticidade do ator, Rui Zink também teceu uma homenagem a José Lopes. "Já cá não está. A última vez que o vi não tive a certeza de que era ele e, quando o pude ir procurar, tinha desaparecido. Agora desapareceu. Fica a memória, o algum remorso, a voz e a presença claras, de quando era um actor feliz. Se justiça houver, estará neste momento a receber aplausos, o melhor prémio para um actor. De dinheiro (o segundo melhor prémio para um actor) já não precisa. Apenas nós, para o seu funeral", revelou.

José Lopes integrou produções de teatro como Vida e Morte de Bamba de Lope de Vega com encenação de Luís Miguel Cintra, Os Negros com encenação de Rogério de Carvalho e participou em filmes independentes como Longe de José Oliveira ou Adeus Lisboa, de João Rodrigues, projeto que foi muito especial para o ator. "Na verdade, foi graças a ele (João Rodrigues] e ao filme, que consegui ir ao encontro de mim mesmo, tornando-me ainda mais atento e sensível ao que me rodeia. De facto, este filme salvou-me", disse em entrevista ao site Encontros Cinematográficos.

António Alves Fernandes, amigo do ator, enalteceu a sua humanidade e lembrou as condições difíceis em que o ator vivia num texto que está a ser partilhado e aplaudido nas redes sociais. “A vida proporcionou-lhe aplausos nos palcos de Teatro, nas salas de Cinema, nos convívios culturais, mas também se atravessou com muitos espinhos: um divórcio muito complicado, uma precariedade que afeta os verdadeiros artistas que não se vendem por ‘dá cá aquela palha’, um desemprego de longa duração, o fado português de o mérito artístico não ser reconhecido, a doença e a pobreza extrema. Durante muito tempo recusou, com a altivez de um príncipe, qualquer espécie de ajuda e, quando a obtinha, logo a distribuia por quem mais precisava. Era pobre (não de espírito) mas distribuia generosidade como um Rei. Estava doente mas perguntava sempre pela nossa saúde. Deu tudo aos outros e acabou sem nada…Aos 61 anos, este andarilho da cultura foi encontrado morto na tenda onde dormia (desde que a segurança social lhe cortara o rendimento mínimo), nos arrabaldes de Sintra, junto a uma estação de comboios… Não se sabe a hora nem o dia em que tal facto aconteceu. Dizem que morreu de causa desconhecida.”

O velório de José Lopes decorre esta quinta-feira, dia 11, na Igreja de São Cristóvão, Largo São Cristóvão, Mouraria das 17h às 23h. O funeral realizar-se-á na mesma Igreja no dia 12, às 15h, e partirá para o Cemitério da Ajuda.

