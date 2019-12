Foi no passado dia 24 de novembro que Carolina Jardim, mais conhecida por Isaurinha, deu as boas-vindas à primeira filha, Gracinha. Desde então, a jovem tem brindando os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens da menina. Foi o caso desta segunda-feira, 9 de dezembro. A filha mais nova de Cinha Jardim publicou uma fotografia da pequena Gracinha, preparada para mais uma ida ao pediatra.

"Dia de ir ao pediatra", pode ler-se na legenda da imagem, que valeu dezenas de comentários elogiosos e que, em menos 24 horas, conquistou mais de 4 mil 'gostos'.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento de Isaurinha Jardim com Leonardo Mota.

Reprodução Instagram, DR