Reprodução Instagram, DR

Aos oito anos ficou conhecida em todo o país ao integrar o elenco da série Super Pai e, agora, aos 27 anos, Filipa Maló Branco está a viver uma nova fase. A futura psicóloga, que não pretende regressar à representação, está noiva de Pedro Gameiro. O pedido foi feito numa viagem a Veneza.

"Aconteceu... e eu disse sim", começou por dizer a ex-atriz nas redes sociais. Já o namorado confessou que há muito que insistia na intenção de casar, mas que a namorada estava algo "indecisa". "Dezembro mês do amor, Veneza a cidade mais romântica do mundo. Uma viagem que vai ficar para sempre nos nossos corações (sei que estou uma lamechas especialmente desde ontem mas... O amor não é mesmo assim?", perguntou Clarinha, a personagem de Super Pai.

Nos planos para 2020, Filipa Maló quer concluir a sua formação profissional, apostar no seu podcast e terminar as obras da casa para viver ao lado do noivo.

Reprodução Instagram, DR