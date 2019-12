Rita Pereira partilhou na manhã desta segunda-feira dois vídeos onde surgia na praia a brincar com as suas duas cadelas, aparentemente feliz. Porém, a atriz fez saber que, ao fim de 10 anos ao seu lado, uma das suas 'cãopanheiras', Hyndia, morreu.

"Hoje estou muito triste. Muito mesmo. Sabia que esta tristeza um dia ia chegar, mas não pensei que fosse já. A minha Hyndia morreu. A minha Hyndia", lê-se na publicação feita na sua conta de Instagram.

Sem referir o que levou à morte do animal, a atriz conta que Hyndia morreu nos seus braços. "Morreu na praia, num dia lindo, com um sol de Outono lindo, a correr atrás de pedras, como tanto adorava, nos braços da pessoa que mais a amava", explicou.

"Fez-me tão feliz, acrescentou tanto à minha vida. Quem convive comigo sabe que a levava para todo o lado. Foi comigo para o teatro, para as gravações, fez capas de revista, entrou em novelas, foi a programas de tv, fez campanhas publicitárias, fez sorrir tanta gente. Era tão inteligente. Nunca usou uma coleira ou uma trela, seguia-me para todo o lado. Confortou-me em momentos difíceis, enxaguou as minhas lágrimas, fez-me rir à gargalhada, cuidou do Lonô. Tenho muito orgulho dela. E uma coisa é certa, dei-lhe todo o meu amor e sei que a fiz muito feliz nestes 10 anos ao meu lado. Para sempre, a minha Hyndia", concluiu.

Reprodução Instagram, DR