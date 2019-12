Luciana Abreu mostrou nas redes sociais um momento muito divertido com as filhas mais velhas, Lyannii e Lyonce Djaló. O trio despediu-se do fim-de-semana a dançar e de forma impressionante. "Amanhã é segunda-feira", começou por dizer.

A atriz gravou uma série de vídeos com as meninas a mostrarem todo o seu talento para a dança. "Esta é a hora de ir para a cama", continuou. Nas gravações não é possível ver o rosto das crianças, algo que a estrela da SIC começou a fazer recentemente e já explicou a razão.

"Mas antes vamos partir a loiça", concluiu num outro vídeo. Recorde-se que as meninas são fruto da antiga relação da cantora com Yannick Djaló. Luciana Abreu tem ainda duas filhas, Amoor e Valentine.

Espreite o vídeo acima!