Instagram

Diogo Valsassina decidiu brindar os seus seguidores nas redes socias com uma publicação especial, este domingo, 8 de dezembro. O ator recuou mais de uma década no tempo e partilhou uma fotografia captada no início do namoro com Ana Guiomar.

"A verdade é que passaram uma data de anos e eu continuo a achar fixe usar boné dentro de casa e com a pala para o lado", escreveu o ator na legenda da imagem, sem esquecer a boa disposição que lhe é caraterística.

Recorde-se que Diogo Valsassina e Ana Guiomar apaixonaram-se durante as gravações da série juvenil Morangos com Açúcar, em 2006, e estão juntos desde então.

Reprodução Instagram, DR