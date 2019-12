Para além de celebrar os 40 anos do marido, depois de juntar os aniversários dos dois filhos, Cláudia Borges conseguiu ainda reunir a família para um momento muito especial: fazer a árvore de Natal.

No vídeo que pode ver acima, a apresentadora do Fama Show recruta Rodrigo, de nove anos, e Carolina, de um, para dar uma ajuda a construir a árvore de Natal branca. Espreite o momento em que, com Samuel Fortuna, a família coloca os adereços e os enfeites da quadra.

Reprodução Instagram, DR