Terminadas as gravações da segunda edição de Casados à Primeira, os candidatos do programa da SIC parecem ter criado fortes laços de amizade entre si e com os participantes da primeira temporada do programa da SIC. No passado sábado, 7 de dezembro, Graça Peralta, José Luís Cardoso, Isabel Fonseca, Daniela Guilherme, Hugo Segurado Dias e Luís Santos marcaram presença numa gala solidária, sendo visível o bom ambiente entre o grupo. Um momento que tanto Daniela como Isabel fizeram questão de assinalar através de uma fotografia nas redes sociais.

Entre os comentários à publicação, os participantes de Casados à Primeira Vista fizeram questão se salientar a boa convivência. "Foi tão bom", escreveu Graça Peralta, seguindo-se os comentários de Hugo e José Luís: "Quando somos simples o convívio é fácil; "Verdade, simples e genuínos. Grande noite"

