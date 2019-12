Hoje é um dia muito especial para Jessica Athayde e Diogo Amaral: Oliver, o filho que têm em comum, celebra 6 meses de vida.

A mãe babada decidiu assinalar a data com gravações únicas do filho nas redes sociais, uma delas quando ainda estava no hospital depois do filho nascer. A felicidade da atriz é notória. Veja no vídeo acima!

Quem não quis deixar passar o dia em branco foi Diogo. O ator também partilhou no Instagram uma fotografia de Jessica com o filho nos braços. "Seis meses", lê-se na descrição.

Reprodução Instagram, DR