Reprodução Instagram, DR

Apesar da agenda de Georgina Rodríguez ser muito preenchida a nível profissional, a espanhola não deixa os convívios familiares para segundo plano e adora organizar passeios ao ar livre, como andar de bicicleta ou andar de cavalo. Porém, com a chegada do inverno, prefere agora manter-se em sítios fechados. Ainda há uns dias atrás a modelo mostrou um momento divertido com os filhos na piscina.

Este sábado, a namorada de Cristiano Ronaldo levou as crianças para um programa cultural adorável: foram ao teatro.

Nas redes sociais, Geo partilhou uma fotografia dentro do elevador, onde aparece na companhia de Alana Martina e dos gémeos Eva e Mateo, vestidos contra o frio e a chuva. "Tarde de teatro com as minhas pessoas favoritas", lê-se na descrição da publicação do Instagram.

Reprodução Instagram, DR