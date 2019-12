Reprodução Instagram, DR

Recentemente, Manuel Melo deu uma entrevista exclusiva para a revista 'CRISTINA' onde falou abertamente sobre o seu passado mais escuro, nomeadamente ligado às drogas e ao álcool. Depois dessas condições, o ator recebeu inúmeras mensagens de apoio e pedidos de ajuda como relatou num extenso texto na sua conta de Instagram. "Dessas inúmeras mensagens, algumas contavam história com o fundamento de pedir ajuda", começou por dizer.



"Talvez porque se identificaram, ou sentiram-se à vontade para isso. Por favor, façam-no!!! Estou inteiramente disponível dentro do que me for possível, para ler , e dentro da experiência de dez anos em recuperação saber o que dizer e que caminhos existem a percorrer", escreveu ainda.



"Só não existe solução para o destino premeditado em todos nós, e o que não terá solução, solucionado está. E por favor, deixem a vergonha morrer, a adição alimenta-se dela", disse.



O ator mostra-se disponível para ajudar, quer seja para falar ou para indicar linhas de apoio. "Existem canais específicos para lidar com isso, linhas de telefone, literatura, instituições, e se eu servir só para as indicar, alguma coisa já fizemos. E oiçam uma coisa de mim para muitas das mensagens.... Não é um ato de coragem escolher entre a vida e a morte, é um ato de sobrevivência, onde não há heróis!"

"A coragem está em viver com isso todos os dias, e perceber a quantidade de vidas a que estamos ligados, por causa duma dor que achávamos só nossa, em que as consequências excedem o nosso corpo físico. Abraço forte! Estamos juntos, e sempre estivemos", remata, deixando assim uma mensagem positiva e de esperança.

Os seguidores encheram a caixa de comentários com corações e mensagens de força. "És grande. Força e continua no bom caminho", escreveu um internauta.