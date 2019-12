Foi no início de outubro que Sara Chaves deu as boas-vindas aos gémeos, Artur e Aurora. Desde então, a irmã de Diana Chaves tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens dos bebés, dando provas de que é uma mãe extremosa. Ainda esta quinta-feira, 5 de dezembro, Sara partilhou uma encantadora fotografia das duas crianças, agora com dois meses de vida, ao colo do pai.

Uma imagem que está a 'derrter' os seguidores de Sara Chaves, incluindo a apresentadora de Casados à Primeira Vista, que fez questão de deixar um comentário. "Aiiiiiiii que amores!!!!!", escreveu, acrescentado vários emojis de corações.

Reprodução Instagram, DR