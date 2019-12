Tiago Bettencourt acaba de lançar o seu mais recente single, Trégua, e para tal preparou um tutorial muito especial para que os fãs possam aprender a coreografia da sua nova música. Num vídeo que já se tornou um verdadeiro sucesso nas redes sociais, Rodrigues Guedes de Carvalho mostra como aprender esta coreografia em apenas três minutos.

"Com a intenção de motivar flashmobs nos próximos concertos no coliseu e casa da música, decidi fazer um vídeo tutorial para o meu querido público aprender a coreografia do videoclip do single 'Trégua'. Precisava de um professor com a credibilidade e seriedade suficientes para o objetivo pretendido. A escolha do Rodrigo Guedes de Carvalho foi óbvia. Agora não têm desculpa. Façam o favor de praticar", escreveu o artista na sua página de Instagram.

Em menos de 24 horas, foram vários os famosos que fizeram questão de partilhar este original tutorial nas suas redes sociais, sem poupar elogios ao jornalista da SIC. Foi o caso de João Manzarra, Carolina Torres, Mariana Monteiro e Inês Aires Pereira.