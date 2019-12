Getty Images, Chesnot

Kim Kardashian decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta sexta-feira, 6 de dezembro, a socialite partilhou várias imagens dos filhos Saint, de quatro anos, e Psalm, de seis meses. "Há algo mais doce do que isto"?, escreveu na legenda das fotografias, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que além dos dois meninos, Kim Kardashian é mãe de duas meninas, North, de seis anos, e Chicago, de um ano e meio. As quatro crianças são fruto do casamento da norte-americana com Kanye West.

