Na semana passada, Jason Derulo publicou uma fotografia no Instagram que deu muito que falar. Trata-se de uma imagem de umas férias em Bali onde o cantor surge com os calções muito justos. O burburinho chegou aos fãs e ao Instagram que eliminou a fotografia.

O artista mostrou-se bastante descontente quando o Instagram, depois de eliminar a imagem (que pode ver abaixo) respondeu que ia contra as normas de "nudez e atividade sexual".

"Mas eu estou com roupa. Não tenho culpa do tamanho", referiu Derulo nas redes sociais. À People, um porta-voz do Instagram revelou que a foto foi retirada por conter "genitais excitados", mas o cantor refuta isso mesmo numa entrevista ao TMZ.

"Eu estava mesmoa a sair da água (...), talvez tivesse meio excitado. Mas não totalmente porque quando assim é totalmente diferente, entende o que quero dizer?", disse ao repórter.

Apesar do tom de humor, o cantor diz tratar-se de um assunto de discriminação e que vai discutir o caso com o Instagram.

Reprodução Instagram, DR