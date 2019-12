Em abril de 2018, Fátima Lopes revelou que estava separada de Luís Morais após 12 anos de relacionamento. Desde esse momento, a apresentadora sempre se mostrou tranquila em relação ao presente e ao futuro. Mas como vai ser o Natal da apresentadora?

"No dia 25 é sempre uma grande azáfama, porque sou eu que recebo a família. Cozinha-se bastante e eu adoro! Vamos alternando, nuns anos fazemos peru, outros cabrito. É também no Dia de Natal que abrimos os presentes, porque o Filipe já está presente.É esta época é sobretudo das crianças”, referindo-se ao seu filho numa entrevista à TV Mais. É que à semelhança do ano passado, o filho de 10 anos passa a noite de 24 de dezembro com o pai.

»» Fátima Lopes partilha fotografia rara com os dois filhos

“Já me habituei a não ter o meu filho na Consoada, o ano passado foi igual. E não deixo de desfrutar a noite porque quem está comigo merece o melhor de mim. Ele celebra o Natal com duas famílias, que, felizmente, se dão muito bem. O meu filho vai feliz para o pai passar a véspera e vem feliz para a mãe passar o dia. E isso é ótimo, pois, mais uma vez, é só isso que preciso, que toda a gente esteja bem. Graças a Deus, os meus filhos têm as coisas tão bem resolvidas e têm muito afeto por parte de toda a gente"; garante.

Fátima Lopes é ainda mãe de Beatriz, de 18 anos.