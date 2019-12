Instagram

De volta à sua vida normal após a saída do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, Ana Raquel Santos está focada na família e, especialmente, no filho, Guilherme, de oito anos. E esta quinta-feira, 5 de dezembro, a administrativa de Aveiro surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao partilhar uma imagem do menino, junto dos avós maternos e da tia. Na legenda, a ex-mulher de Paulo Matos escreveu apenas: “AMOR ETERNO ❤❤❤❤❤”.

Instagram

>> FÃS DE ‘CASADOS À PRIMEIRA VISTA’ IMPRESSIONADOS COM O CORPO MUSCULADO DO ESPECIALISTA ALEXANDRE MACHADO

Recorde-se que Ana Raquel foi uma das participantes mais polémicas do formato de sucesso da SIC, por ter mostrado desde o início o seu desagrado pela aparência física do noivo selecionado pelos especialistas Eduardo Torgal, Cris Carvalho, Fernando Mesquita e Alexandre Machado. Em entrevista Júlia Pinheiro, a secretária explicou os seus motivos. Veja o vídeo abaixo: