Este sábado, dia 30 de novembro, foi dia de gala GQ Man of the Year e Diogo Amaral marcou presença na black carpet do teatro Tivoli, em Lisboa. O ator da SIC esteve à conversa com o site do Fama Show e revelou que este Natal vai ter de se multiplicar entre o dia 24 e 25 de dezembro. A quadra deste ano tem uma novidade: o ator tem um filho bebé que viverá o seu primeiro Natal.

"Agora que tenho dois filhos, o Natal tem outro significado para mim", começa por dizer o ator que reconhece que o filho mais velho, Mateus, fruto do seu relacionamento com Vera Kolodzig, já vive o entusiasmo. "Ele sabe o que quer pedir ao pai e à mãe. A consoada vai ser toda uma digressão, como é todos os anos, mas a vida é logística. Vou passar com a minha família em Santa Comba Dão e no dia 25 vou juntar o Mateus e o Oliver", confessou aos jornalistas presentes.

"A Jessica convidou-me para ir a casa dela e eu aceitei. Levo o Mateus", sendo este o primeiro Natal com os dois filhos juntos. Questionado sobre a relação que mantém com a atriz e mãe de Oliver, o ator fez questão de sublinhar que tudo se mantém igual. "Eu já disse isto várias vezes. Quando tens o filho com outra pessoa, a relação é para sempre. E não faz sentido viver de outra maneira",garantiu o ator.

Ao contrário do que foi noticiado em alguns meios de comunicação, Jessica Athayde e Diogo Amaral não evitaram cruzar-se, tendo posado para aos fotógrafos e concedido entrevistas muito perto um do outro.

Tiago Caramujo

Tiago Caramujo