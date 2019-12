Reprodução Instagram, DR

Chegou ao fim este sábado, 30 de novembro, o programa Árvore dos Desejos. João Manzarra foi quem conduziu o formato que arrebatou os portugueses e não podia estar mais feliz com este projeto.

Esta segunda-feira, 2 de dezembro, o apresentador partilhou um longo texto nas redes sociais onde salientou a importância do programa nesta fase da sua vida.

"Em Março deste ano o Daniel Oliveira chamou-me para reunir sobre o meu futuro na SIC. Disse que teria dois possíveis programas para mim, um primeiro que consistia em realizar desejos de crianças para outras pessoas e um segundo que não lhe deixei dizer qual era. Disse logo que “A Árvore dos Desejos” era o programa que eu queria apresentar e não podia chegar em momento mais oportuno", começou por escrever na legenda de uma fotografia da infância em que surge ao lado pai, que morreu em fevereiro deste ano.

"A vida tratou de me ensinar ao longo dos meus anos de existência que não há nada com maior importância e que lhe dê mais sentido do que as ligações que temos com tudo o que nos pode dar de volta. Neste caso a Natureza, da qual fazem parte os animais, nos quais estão incluídos os humanos. Tudo o que está à volta disto merece o meu interesse se for com a finalidade de ajudar a sustentar estas conexões. Um telemóvel, um carro ou um relógio podem ser muito úteis na sua função, mas não encontram espaço em mim para lhes dar real valor. O mesmo vale para um desejo, que só ganha importância, quando se trata de uma forma de amor", acrescentou.

"Durante este ano, o último ano de vida do meu pai, tudo isto ganha enorme clareza. O tempo que dedicámos à nossa ligação, foi sem dúvida, o mais bonito e valioso que tive até hoje. No fim da caminhada fui a “Árvore” de todos os seus desejos e ele o amor que nunca me falhou.

Depois da partida do meu pai, este desafio estava diante de mim à espera de um abraço. Mas haviam coisas que eu não esperava.

Que “A Árvore dos Desejos” ocupasse um lugar num horário tão nobre ou que fosse sempre o programa de entretenimento mais visto aos sábados ou que tivesse milhares reações sem uma gota de contestação. Obrigado! Foi incrível sentir todas as emoções desse lado e constatar que o mais importante da vida também tem lugar na televisão. Senti um nível de realização pessoal desconhecido até hoje. Queria agradecer a confiança, da SIC e da Shine para conduzir este programa, e a das crianças para conduzir os seus desejos. Os miúdos percebem mais disto do que nós e foram os grandes heróis desta história. Deixo-vos com o meu abraço favorito, com uma pessoa que já não está cá mas com quem tenho uma ligação eterna", rematou.

A publicação apresentador rapidamente se tornou um sucesso nas redes sociais, reunindo dezenas de comentários, entre os quais de Daniel Oliveira, que deixou no ar o regresso de Árvore dos Desejos à antena da SIC, para uma nova temporada. "Nesse abraço, podes segredar-lhe que em 2020 voltas a subir à árvore", pode ler-se.

