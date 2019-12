Instagram

É com alegria e um sorriso no rosto que Fernanda Serrano dá as boas-vindas ao mês de dezembro. Uma época do ano especialmente dedicada à família e que este ano terá outro sabor para a atriz, que se separou há alguns meses do empresário Pedro Miguel Ramos, com quem esteve casada 15 anos e teve quatro filhos, Santiago, de 14 anos, Laura, de 11, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro.

“Começou mais uma semana, a primeira do mês do Natal, de que tanto gosto! Este ano diferente. O Sorriso tudo ameniza! ❤️ Boa semana a todos…”, escreveu Fernanda Serrano no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada no passado sábado, dia 30, antes de marcar presença na gala GQ Men of the Year.

