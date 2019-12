Afonso Lopes submeteu-se às perguntas de alta pressão da rúbrica Cala-te Boca da Mega Hits. O ator de Terra Brava não fugiu a nenhuma das questões colocadas por Conguito e Maria Seixas Correia.

Depois de nomear Alba Baptista como a celebridade portuguesa com quem não se importava de namorar, o ator foi confrontado com uma outra pergunta: "Alguma vez te envolveste com a Júlia Palha?". "Em primeiro lugar, tenho um enorme respeito pela Júlia. Ela é muito minha amiga e gosto imenso dela. E ela está com um amigo... portanto, tenho um enorme respeito pelos dois", começa por dizer, com algumas hesitações.

"Sim, já estive com ela. Somos amigos há algum tempo e houve uma vez que a coisa se deu", dando uma resposta afirnativa. "Ela é muito gira e é super fixe e não tenho vergonha em dizer", adiantou Afonso Lopes.

Reprodução Instagram, DR