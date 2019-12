Instagram

Duas semanas depois de terem decidido abandonar o Casados À Primeira Vista, no programa deste domingo, 1 de dezembro, Pedro Pé-Curto e Liliana Oliveira regressaram para pedir aos especialistas uma nova oportunidade para integrar a experiência social.

Instagram

Nas redes sociais, as críticas não tardaram e há muita gente a defender que, nesta decisão, apenas pesou o dinheiro que poderiam ganhar, o que, garante o professor do Seixal, não é o caso. “Eu não desisto fácil, e quem é que não acredita nas segundas oportunidades? Não há dinheiro que pague segundas oportunidades, e eu vou trabalhar… para ganhar o meu dinheiro, o meu sustento, sempre o fiz”, começou por dizer nas Stories do Instagram. “As pessoas por vezes esquecem-se, nas suas próprias vidas já passaram por coisas muito semelhantes. Alguma coisa houve que nos faz tentar dar uma segunda oportunidade”, acrescentou ainda.

VEJA O DESABAFO: