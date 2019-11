Reprodução Instagram, DR

Grávida pela terceira vez, Pimpinha Jardim decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A repórter partilhou uma fotografia em que exibe a 'barriguinha' de grávida já bem proeminente. Uma publicação que, de resto, não passou despercebida aos internautas, que elogiaram a forma física da filha mais velha de Cinha Jardim.

"Mamã super elegante"; "Linda" e "Sempre impecável" foram algunas das reações deixadas pelos seguidores.

Recorde-se que o bebé que irá nascer é fruto do casamento de Pimpinha Jardim com Francisco Spínola, com quem já tem dois filhos, Francisco e Raul.

Recentemente, a família deu as boas-vindas à pequena Graça, filha de Isaurinha Jardim, irmã da repórter da TVI (saber mais aqui).

Reprodução Instagram, DR