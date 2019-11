Aconteceu esta quarta-feira, dia 27, e ainda não se sabe o motivo. Donald Trump partilhou uma imagem na sua conta oficial do Twitter onde surge ,no mínimo, bastante diferente do habitual. Sem legendas e sem qualquer explicação, o presidente dos Estados Unidos (EUA) partilhou uma fotomontagem que une a sua cabeça a um corpo de uma personagem do mundo do cinema.

Trata-se de uma imagem retirada do corpo do ator Sylvester Stallone no terceiro filme da saga de Rocky Balboa. A partilha insólita causou muita curiosidade nas redes sociais e na imprensa, motivando ainda uma resposta do manager da campanha de Trump. Depois do Washington Post escrever que a mais alta figura do sistema político dos EUA partilhou uma "imagem adulterada", a conta oficial da equipa de Trump respondeu que não existem provas que sustentem a existência de uma fotomontagem.

Recorde-se que está a ser discutido o processo de inpeachment (quando existe um crime muito grave por parte de uma alta figura e que pode levar à sua destituição e posterior condenação) de Donald Trump. Em causa está um telefonema polémico do atual presidente ao líder ucraniano, Volodymyr Zelenskiy,e a interferência nas últimas eleições.

