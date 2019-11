Instagram

A mulher de Sérgio Rosado completou mais um ano de vida esta terça-feira, dia 26, e o artista não perdeu a oportunidade de declarar o seu amor publicamente.

“Deve ser bom olhar para trás ao completares 40 anos e ver as coisas maravilhosas que fizeste. Sinto-me abençoado por fazer parte de mais de metade da tua vida e quero que saibas que me deste o maior tesouro que podia ter, dois filhos lindos e o meu porto de abrigo... Amo-te muito... Venham de lá mais 40 anos no mínimo, ao teu lado”, escreveu o cantor da dupla Anjos na sua conta de Instagram, na legenda de um vídeo com imagens de ambos.

E Andreia Nascimento agradeceu ao marido o bonito gesto: “Obrigada meu amor, nada seria tão perfeito sem ti ao meu lado! Amo-te muito!”.

Instagram