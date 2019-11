Getty Images

Valentina, a filha de Katia Aveiro, completa três meses esta quarta-feira, 27 de novembro, e a data foi assinalada nas redes sociais com uma fotografia encantadora e um longo texto sobre as alegrias da maternidade.

“Um dia lá atrás disseram-me que eu sentiria um amor sem explicação pelos meus filhos, não poderei dizer que não fui avisada desse sentimento enorme, que é capaz de derrubar muralhas, mas nada do que me falaram me preparou para toda esta intensidade que estou a viver. É constante, é surreal, é como um filme real, de uma vida que eu já vivi antes, onde eu conheço todos os protagonistas”, começou escrever a cantora.

Instagram

“É como se cada um de vocês (meus filhos) fossem membros do meu corpo, cada detalhe é meu toda a vida, cada olhar é tão familiar que não estranho nenhuma coisa nova, tudo em vocês é tão eu, tão de mim. E tu, minha filha, que vieste faz hoje três meses, és tão da minha carne, és tão meu sangue que não sei o que foi a minha vida antes de ti. É como se a vivesse e tu já estivesses lá, só não te via, mas já te sentia todos os dias da minha vida!❤️ Quando nasceste, eu senti um reencontro !!! E lembrei-me que já era amor o que estava dentro de mim mesmo antes de nasceres. Eu sabia que eras minha!! Eu sabia que sempre fui a tua de outras vidas, eu sabia que éramos destinadas uma à outra! Te amo meu amor da vida, desta e de outras ❤️ (3 meses depois)”, acrescentou.

Quem não resistiu aos encantos da pequena Valentina foi a avó materna, Dolores Aveiro, que comentou: “Linda ❤️da avó!”. E Georgina Rodríguez, a companheira de Cristiano Ronaldo também se mostrou deliciada com a menina. “Que linda boneca 💖 felizes 3 meses ✨💐”, escreveu na caixa de comentários. E Katia Aveiro respondeu, mostrando que, contrariamente ao que é defendido pela imprensa internacional, a família de CR7 mantém uma boa relação com a sua namorada. “Obrigada, tia ❤️”, agradeceu.

Reprodução Instagram, DR

De referir que Valentina é fruto da relação da cantora e empresária com o brasileiro Alexandre Bertolucci Jr. Katia é ainda mãe de Rodrigo, de 18 anos, e Dinis, de nove, nascidos do seu casamento anterior com José Pereira.

Reprodução Instagram, DR