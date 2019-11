Esta terça-feira, 28 de novembro, é um dia especial para Diogo Amaral. O ator completa 38 anos. Uma data que Jessica Athayde, ex-namorada do ator da SIC, fez questão de assinalar nas redes sociais de forma especial. A atriz publicou uma encantadora fotografia na qual Diogo Amaral surge prestes restes a soprar a vela do bolo de aniversário com o filho de ambos ao colo.

"Parabéns pai", escreveu Jessica na legenda da imagem, assinalando assim o primeiro aniversário do ator com o pequeno Oliver.

Recorde-se que além do menino, Diogo Amaral é também pai de Mateus, de cinco anos, fruto do anterior relacionamento com Vera Kolodzig.

.

Reprodução Instagram, DR