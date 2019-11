Instagram

Cinha Jardim não esconde que está completamente deliciada com a sua neta recém-nascida. Nas redes sociais, a socialite partilhou uma imagem do primeiro encontro com a menina, que é fruto da relação da sua filha Isaurinha com Leonardo Mota. “A minha neta Gracinha! Sou uma avó babada ❤️”, escreveu na legenda.

De referir que o nome verdadeiro da menina é Maria da Graça, como a avó, mas já se percebeu que a família vai sempre tratá-la por Gracinha. Em conversa com o famashow.pt, Isaurinha Jardim explicou o porquê desta escolha. LEIA AQUI!

Dentro de poucos meses, Cinha Jardim viverá novamente a alegria de dar as boas-vindas a mais um neto, já que a sua filha mais velha, Pimpinha Jardim, também está grávida. A apresentadora de televisão e o marido, Francisco Spínola, já são pais de Francisco, de sete anos, e Raul, de cinco, e ainda não revelaram o sexo do terceiro filho.