Inês e Hugo formam um dos casais mais divertidos da segunda edição Casados à Primeira Vista. No decorrer do programa, a aveirense e o agricultor alentejano têm mostrado existir uma boa relação entre dois, ainda que intimidade enquanto casal seja praticamente inexistente, tal como evidenciaram os terapeutas na última cerimónia de compromisso, exibida no passado domingo, 24 de novembro.

O que é certo é que após o fim dos gravações do programa da SIC, a proximidade entre os dois parece ter crescido. Nas sua página de Instagram, Hugo partilhou várias fotografias em que o casal surge em grande clima de cumplicidade, conforme pode ver nas imagens acima.

Será este um indício de que Inês e Hugo irão renovar os votos de casamento na grande final de Casados à Primeira Vista?