Anselmo Ralph sofre de miastenia grave, uma patologia autoimune que lhe afeta sobretudo a visão, e, por isso, raramente é visto em público sem óculos de sol, que usa para se proteger. Como tal, são raras as fotografias do artista angolano sem a sua imagem de marca.

Mas esta terça-feira, 26 de novembro, o cantor partilhou no Instagram uma fotomontagem para assinalar o 9.º aniversário do seu filho, Jadson, na qual se mostra sem óculos, o que surpreendeu os seus fãs. “Se tu soubesses o quanto te AMO 🖤.... parabéns meu filho, que venham mais 100 anos. Te amo com tudo que há em mim 😘”, escreveu na rede social.

Anselmo Ralph e a mulher, Madlice Castro, são ainda pais de Alícia, de 13 anos.