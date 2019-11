Tiago Caramujo

Inês Herédia decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação muito especial. Este domingo, 24 de novembro, a artista partilhou uma enternecedora fotografia dos filhos, os gémeos Luís e Tomás, que completam um ano de vida já no próximo mês de dezembro. Na imagem, as duas crianças surgem em pé de costas, tentando chegar a uma prateleira com vários livros.

>> Inês Herédia: "Toda a gente se surpreende a ver a Gabi com os meninos <<

Entre os vários comentários à publicação, os seguidores de Inês mostraram-se impressionados com o crescimento dos dois meninos. "Estão grandes"; "Tão crescidos" e "Crescem tão rápido" foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs da artista.

Recorde-se que Tomás e Luís são fruto do relacionamento de Inês Herédia e Gabriela Sobral. As duas trocaram alianças em fevereiro do ano passado e, dez meses depois, deram as boas-vindas aos dois primeiros filhos.

Reprodução Instagram, DR