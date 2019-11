Reprodução Instagram, DR

Com as baixas temperaturas que se tem feitio sentir, esta época do ano é propícia a gripes e constipações. Que o diga Sílvia Alberto, que expressou nas redes sociais a sua preocupação e tristeza face ao estado de saúde do filho, o pequeno Pedro, de nove meses.

A revelação foi feita através de um comentário que a apresentadora deixou numa das fotografias de Carolina Deslandes, esta segunda-feira, 25 de novembro. Guilherme, o filho mais novo da cantora, está doente e Sílvia Alberto admitiu que também vive uma situação semelhante com o filho.

“Um coalinha a arder em febre”, pode ler-se na legenda da imagem partilhada por Carolina Deslandes. “Deste lado estamos iguais 😔 As melhoras para o teu Coalinha”, escreveu Sílvia Alberto, deixando um emoji indicador de tristeza.

Reprodução Instagram, DR