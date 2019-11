Instagram

Cláudio Ramos partilhou no Instagram a sua mudança de visual – trocou a barba pelo bigode - e o resultado não reuniu consenso. Aliás, as opiniões negativas sobrepõem-se claramente às positivas.

Nas Stories, o comentador do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, criou mesmo uma sondagem para saber o que pensavam os seus seguidores e a verdade é que 54% das pessoas que votaram não gostaram do seu novo look. “E agora, como lidar?”, questionou o ‘vizinho’ de Cristina Ferreira depois de apurado o resultado.

Nos comentários à primeira fotografia de bigode partilhada há também muitos comentários depreciativos. “Não gosto, fica-te mal”, “Fica muito melhor com a barba. É mais sexy” ou “Não acredito. Com barba ou sem nada. Bigode não!”, lê-se entre muitos outros.