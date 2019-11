1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução de Instagram, DR

Luciana Abreu é uma mãe extremosa. Prova disso são as declarações públicas de amor às quatro filhas, Lyonce, de oito anos, Lyannii, de sete, e as gémeas, Amoor e Valentine, de quase dois. Ainda este domingo, 24 de novembro, Luciana brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação muito especial: um encantador texto dedicado a si, escrito pela filha, Lyannii.

"Era uma vez uma menina que se chamava Lyannii e que era filha de uma mamã trabalhadora, amiga, divertida, com o cabelo divertido, olhos azuis felizes e grandes. A minha mamã acorda às seis da manhã para ir gravar as novelas em Paço de Arcos. A minha mamã, todos os dias que grava, tem que se maquilhar e pentear e vestir, para interpretar a personagem da Tina", começou por escrever, não poupando elogios à progenitora.

"Quando acabam as gravações, a minha mamã descaracteriza-se, vai para o carro, põe o cinto para conduzir em segurança e sempre que a minha mamã consegue vai buscar-nos à escola. Quando chego a casa tomo banho, estudo 30 minutos, brinco e espero pelo jantar. Acabo o dia feliz", rematou, mostrando que é uma menina atenta no que toca à rotina familiar.

Recorde-se que Lyannii e Lyonce são fruto do primeiro casamento de Luciana Abreu com o futebolista, Yannick Djaló. Já Amoor e Valentine são fruto do anterior relacionamento com o guia turístico, Daniel Souza.