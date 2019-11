Reprodução Instagram, DR

Foi nas redes sociais que Dalila Carmo mostrou aos seguidores que se encontra de muletas após sofrer um acidente. "The show must go on…" [O espetáculo tem de continuar, em português], escreveu na descrição da publicação.

A atriz de 45 anos revelou na secção de comentários que o acidente não aconteceu durante as gravações da novela Na Corda Bamba, da TVI. "Não foi a gravar....", respondeu a atriz a uma das suas seguidoras.

Questionada sobre a sua recuperação, Dalila respondeu: "Ainda não ando". Porém, a atriz continua a trabalhar. "Continuo a gravar de muletas e as muletas não se veem. Só um pranto enorme por não poder mexer as pernas", explicou.

Dalila Carmo não adiantou mais sobre o acidente. A revista Maria entrou em contato com a agente da atriz, Rita Carrelo, mas esta disse apenas "é domingo".