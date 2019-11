Instagram

Este sábado, dia 23, Manuel Luís Goucha partilhou com os seus seguidores no Instagram a árvore de Natal do seu monte no Alentejo e revelou que esta “demorou seis horas montar”. Já hoje, 24 de novembro, o apresentador de televisão quis também mostrar que a decoração natalícia na sua casa de Sintra não foi descurada.

“A de Sintra também já está pronta! A um mês do Natal”, escreveu Goucha na referida rede social.

Veja o resultado:

