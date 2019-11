Instagram

César Mourão é muito reservado no que toca à sua vida pessoal, mas a verdade é que nos últimos meses já abriu algumas exceções e partilhou com os seus seguidores no Instagram momentos de intimidade com a companheira, Joana Lousão, e os filhos.

Desta vez, o humorista recorreu à rede social para mostrar aos seus fãs como foi a festa do primeiro aniversário do seu filho, Martim, que nasceu a 22 de novembro de 2018. “O 1° ano já está. Só lhe organizo mais 17, porque depois já organiza ele os meus”, escreveu César na legenda das imagens.

O humorista é ainda pai de Mariana, de dez anos, fruto de uma anterior relação.