“Mommy que me ensinaste sempre a não ter vergonha de onde viemos e assumir o que, tanto gostávamos. Sim, a minha Mommy chama-se MARIA DOS PRAZERES sim o seu cantor preferido era o Marco Paulo, hoje partiu ao som da sua voz.

Sim era e É ETERNAMENTE a minha Mommy. As Mães são Eternas nos nossos corações e almas. Mommy já não me podes dar beijinhos, mas dar-me-às AMOR mesmo longe da vista nunca do coração. Mommy tenho, temos, saudades filhos, netos bisnetos e os que virão irão ouvir falar dos avós Mimi e avô Zé.

Até já MÃE CORAGEM.

Afinal a vida é tão breve...

Quero agradecer as mensagens, os amigos que estiveram no último adeus à minha Mommy, os que têm estado ao longo dos anos, os anónimos que me confortaram, OBRIGADA ❤️

A minha Mommy foi de viagem até ao Paraíso, onde não existe dor, nem ódio, nem rancor, o fio não foi nem será cortado. 🙏❤️”, escreveu Noémia Costa no Instagram, dois dias depois da morte da sua mãe, aos 94 anos.

