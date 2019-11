Descontraído, presente e divertido. Guillaume Lalung, basquetebolista e namorado da Rita Pereira, partilhou vários momentos ao lado de Lonô, de apenas 10 meses.

A atriz já tinha revelado em entrevistas que o bebé era "super feliz" e a muito se devem as brincadeiras do pai. Lalung partilhou alguns vídeos dos mimos algo 'pesados' do bebé e até um simulou um momento bastante frequente na vida dos recém-papás: o bolsar imprevisível dos bebés.

Recorde-se que Rita Pereira já tinha confessado que gostava de dar um irmão ao bebé.