Instagram

Isaurinha Jardim está prestes a ser mãe pela primeira vez e, de acordo com as suas últimas publicações nas redes sociais, poderá conhecer muito em breve a filha. “Tic Tac”, escreveu a filha de Cinha Jardim no Instagram, na legenda de uma fotografia que foi tirada durante uma cardiotocografia (mais conhecido por CTG), um exame que se faz nas últimas semanas de gravidez para avaliar o bem-estar do bebé.

Recorde-se que a menina é fruto da relação de Isaurinha Jardim com Leonardo Mota e vai chamar-se Maria da Graça, tal como a avó materna.