Instagram

Esta sexta-feira, 22 de novembro, é um dia especial para César Mourão. Martim, o filho mais novo do humorista completa um ano de vida. Uma data que César Murão fez questão de assinalar nas redes sociais com uma imagem do menino. "22 de novembro", pode ler-se na legenda da publicação.

Recorde-se que Martim é fruto do relacionamento do humorista com Joana Lousão. César é também pai de uma menina, Mariana, de dez anos, fruto de uma relação anterior.

Reprodução Instagram, DR