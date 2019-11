Instagram

Luísa Castel-Branco e dois dos seus três filhos são os protagonistas da revista Visão desta semana e, nas redes sociais, a escritora deixou uma mensagem emocionada a agradecer o apoio que estes sempre lhe deram.

“É com lágrimas nos olhos que digo: obrigada meus queridos filhos. Obrigada por estas palavras, que me aquecem o coração e me fazem acreditar que, de tudo quanto fiz na vida, vocês serão sempre a minha maior aventura. Tive Deus, o Universo, o que quiserem a apoiar-me a cada passo. Como vos dizia todas as noites, e agora digo aos meus netos, amo-vos daqui até á lua, coberta de açúcar 🙏”, escreveu no Instagram.

A acompanhar estas fotografias, nas quais a comentadora do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, surge ao lado de Gonçalo e Inês Castel-Branco, está uma entrevista onde é revelado “o segredo para o sucesso”. Luísa Castel-Branco é ainda mãe de António.

