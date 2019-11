Reprodução Instagram, DR

A imprensa internacional teria referido que Miley Cyrus e Cody Simpson já não estavam juntos, porém parece não ser essa a verdade. É que o cantor australiano partilhou muito subtilmente uma imagem que viria a confirmar que o casal ainda estava junto.

Cody mostrou no Instagram uma fotografia do fundo do telemóvel, isto é, uma fotografia de Miley quando era mais nova, na sua infância.

A ex-mulher de Liam Hemsworth, não tem estado muito presente nas redes sociais porque está a recuperar de uma cirurgia às cordas vocais. "Miley e Cody viram-se na semana passada, quando ele a visitou no Tennessee. Eles estão bem e ainda estão a namorar", disse uma fonte ao E!

O relacionamento dos dois não é o tradicional, acrescentou a mesma fonte: "Miley sempre deixou claro para Cody que ela gosta de ter liberdade e ele sempre entendeu a dinâmica do relacionamento. Eles são amigos há anos e sempre serão, e atualmente estão bem e em ótimos termos."

Outra fonte disse que Miley Cyrus tem muitos compromissos de trabalho e essa será a razão por não estarem tantas vezes juntos, porém garante: "Quando estão juntos, não há dúvida de que são loucos um pelo outro."