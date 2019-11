Diogo Carmona já está em casa a recuperar do acidente de comboio que o deixou gravemente ferido e obrigou à amputação do seu pé direito. De acordo com a revista TvMais, o ator, de 22 anos, teve alta no passado dia 13 e mostrou-se “um pouco abatido” à saída do hospital onde passou as últimas três semanas. A mesma publicação cita uma fonte hospitalar que garante que Diogo “foi sempre simpático com toda a gente” durante o internamento no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Entretanto, o ator recorreu às redes sociais para agradecer todo o apoio nesta fase conturbada. "Quero agradecer todas as mensagens de apoio que continuo a receber. Todo o amor que me estão a dar ser-vos-á retribuído", escreveu.

Recorde-se que as causas do acidente estão ser apuradas pela Polícia de Segurança Pública