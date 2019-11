Instagram

Cerca de um mês depois de ter recebido alta hospitalar, Ângelo Rodrigues está empenhado na recuperação. O ator iniciou os tratamentos de fisioterapia e tem recorrido a outro tipo de terapêutica com a pressoterapia - drenagem linfática que tonifica e define o corpo, fortalecendo o sistema imunitário.

Esta quinta-feira, 21 de novembro, o ator da SIC partilhou um pequeno vídeo em que surge a fazer esse mesmo tratamento nas pernas.

Recorde-se que no passado mês de agosto, Ângelo Rodrigues deu entrada no Hospital Garcia de Orta com uma infeção grave na perna esquerda, chegando a estar em perigo de vida. Recebeu alta hospitalar dois meses depois, a 24 de outubro.