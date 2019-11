Instagram

Noémia Costa está de luto pela mãe, que morreu esta quarta-feira, dia 20, aos 94 anos. Nas redes sociais, a atriz deixou uma mensagem emotiva. “Obrigada Deus, por me teres dado a MELHOR Mãe do Universo. Obrigada minha Mommy por teres sido a MELHOR Mãe do Universo. Sei que nada será igual, amo-te TANTO. Dá um beijo ao Daddy por mim. Sei que estás nos braços de Jesus. Até já Mommy a vida é breve, o fio não será cortado. Mommy adoro-te ❤️ 1925/2019”, escreveu.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de palavras solidárias, a lamentar a perda da atriz, que atualmente integra o elenco da novela Terra Brava, da SIC.

