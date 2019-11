Instagram

Esta quarta-feira, 20 de novembro, assinala-se o o Dia do Pijama e para assinalar esta efeméride, Luís Borges decidiu brindar os seus seguidores com uma encantadora fotografia dos três filhos, Bernardo, de nove anos, Lurdes, de sete, e Eduardo, de quatro. Na imagem, as três crianças surgem vestidas a rigor, cada uma com o seu pijama.

A publicação é, de resto, um sucesso nas redes sociais. Em 20 minutos, conquistou mais de mil 'gostos'.

Recorde-se que Bernardo, Lurdes e Eduardo são fruto do casamento do manequim com Eduardo Beauté, que morreu no passado mês de setembro.

Reprodução Instagram, DR