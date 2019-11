Instagram

João Baptista está completamente rendido aos encantos da sua filha recém-nascida, Maria Clara. A menina nasceu no passado dia 14 de novembro e, desde então, é ela a protagonista de grande parte das publicações do ator no Instagram.

Esta madrugada, o artista publicou algumas imagens onde se mostra no papel de pai dedicado, a dar o biberão, e confessou-se “completamente apaixonado” pela bebé.